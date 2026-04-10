Bisedimet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, që pritet të zhvillohen në Islamabad, përballen me një sërë pengesash serioze që mund të rrezikojnë arritjen e një marrëveshjeje.
Megjithëse të dyja palët kanë shprehur gatishmëri për dialog, tensionet në rajon dhe mosmarrëveshjet e thella mbeten faktorë kyç që mund të ndikojnë negativisht në negociata.
Një nga çështjet më të ndjeshme është situata në Liban. Sulmet e vazhdueshme të Izraelit ndaj Hezbollahut, aleatit të Iranit, rrezikojnë të minojnë çdo përpjekje për dialog. Teherani ka paralajmëruar se vazhdimi i këtyre veprimeve mund t’i bëjë bisedimet të pakuptimta.
Një tjetër pikë kritike është Ngushtica e Hormuzit, një rrugë jetike për transportin e naftës. Aktualisht, kalimi i anijeve mbetet i kufizuar dhe Irani kërkon të vendosë rregulla të reja mbi këtë korridor strategjik, duke shkaktuar tensione me SHBA-në.
Çështja bërthamore mbetet thelbi i konfliktit. SHBA kërkon që Irani të mos zhvillojë kurrë armë bërthamore, ndërsa Teherani këmbëngul në të drejtën e tij për pasurimin e uraniumit për qëllime civile. Kjo përplasje qëndrimesh e bën të vështirë arritjen e një kompromisi.
Gjithashtu, një tjetër pengesë lidhet me rolin e aleatëve rajonalë të Iranit, si Hezbollah, Hamas dhe grupet e tjera të armatosura. SHBA dhe aleatët e saj e shohin këtë rrjet si kërcënim, ndërsa Irani nuk ka sinjalizuar gatishmëri për të hequr dorë prej tyre.
Në të njëjtën kohë, Teherani kërkon heqjen e sanksioneve ndërkombëtare dhe lirimin e miliarda dollarëve asete të ngrira, një kërkesë që duket e vështirë të pranohet nga pala amerikane në këtë fazë.
Pavarësisht optimizmit të kujdesshëm nga të dyja palët, ekspertët theksojnë se rruga drejt një marrëveshjeje është e gjatë dhe e mbushur me sfida, ndërsa çdo zhvillim në terren mund të ndikojë drejtpërdrejt në fatin e këtyre negociatave.
Leave a Reply