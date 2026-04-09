Pamjet e ngjarjes së rëndë që tronditi dy ditë më parë qytetin e Vlorës, ku një 4-vjeçare u kafshua nga pitbulli, janë publikuar.
Në pamjet e siguruara nga Top Channel, shihet se si pitbulli ka kafshuar në kokë vogëlushen e më pas e tërheq zvarrë.
Sapo qeni kafshon 4-vjeçaren, të pranishmit vrapojnë ta shpëtojnë, duke tërhequr me forcë pitbullin. Më pas ata kanë arritur të largojnë qenin nga vogëlushja, duke i shpëtuar jetën.
Pitbulli e ka kafshuar atë në kokë, por shëndeti i vajzës fatmirësisht është i stabilizuar dhe tashmë ka dalë nga spitali, mire po nuk dihet fati i kafshës.
Dyshohet se qeni është vrarë përmes eutanazisë, gjë që ka sjellë reagimin e shoqatave për mbrojtjen e kafshëve.
