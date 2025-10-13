Policia Kufitare e Portit të Durrësit ka finalizuar operacionin e koduar “Rolet”, duke arrestuar dy shtetas nga Tirana, G. Xh., 48 vjeç dhe E. B., 45 vjeç, të cilët kishin fshehur në kamionët që drejtonin pesë shtetas shqiptarë që synonin të largoheshin ilegalisht nga vendi.
Sipas njoftimit të policisë, njëri prej personave të fshehur, rezulton të jetë I.L, 34 vjeç, i cili është në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane. Ai është dënuar nga Gjykata e Ankonës me mbi 7 vjet burg për vjedhje, në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal.
“Nga verifikimet e mëtejshme në kuadër të këtij operacioni dhe nga shkëmbimi i informacionit ndërmjet strukturave homologe të Interpolit, në Tiranë dhe në Romë, rezultoi se njëri prej 5 shtetasve që synonin të dilnin ilegalisht jashtë shtetit, konkretisht shtetasi Indrit Lleshi alias Ibrahim Lleshi, 34 vjeç, i lindur në Dibër, ishte në kërkim ndërkombëtar, sepse Gjykata e Ankonës, Itali, në vitin 2024, e ka dënuar me 7 vjet, 6 muaj e 9 ditë burgim, për veprën penale ‘Vjedhja’, kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. 34-vjeçari u arrestua provizorisht, me qëllim ekstradimin në Itali.”, thuhet në njoftimin e Polcisë.
Në kuadër të operacionit u sekuestruan kamionët, mjete identifikimi dhe celularë. 34-vjeçari u arrestua provizorisht me qëllim ekstradimin në Itali, ndërsa materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.
