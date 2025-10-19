Tirana u kthye në kryeqendrën e sportit këtë të diel me zhvillimin e edicionit të nëntë të Maratonës së Tiranës. Në këtë aktivitet morën pjesë mbi pesë mijë garues në disiplina të ndryshme, duke përfshirë profesionistë dhe amatorë.
Ngjarja bëri bashkë figura të njohura të sportit, artit dhe politikës, të cilët vrapuan për kauza të ndryshme sociale. Maratona tërhoqi gjithashtu shumë pjesëmarrës të huaj, që shfrytëzuan mundësinë për të vizituar kryeqytetin.
Në garën e 42 kilometrave për meshkuj, fitues u shpall keniani Benard Kiprotich me kohën 2:21:35. Tek femrat, vendin e parë e mori Chelangat Sang me rezultatin 2:39:21. Ashtu si në edicionet e mëparshme, sportistët kenianë dominuan podiumin.
Fituesit:
10km-FEMRA- NDERKOMBËTAR
Vendi 1- Redia Dauti
Vendi 2- Sebahat Demir
Vendi 3- Natalie Wangler
10km-MESHKUJ- NDERKOMBËTAR
Vendi 1- Adam Lomb
Vendi 2- Albion Ymeri
Vendi 3- Krsysztof Szanowski
21km-FEMRA-NDERKOMBËTAR
Vendi 1- Valentine Jebet
Vendi 2- Jacinta Kavindu
Vendi 3- Kristina Pura
21km-MESHKUJ- NDERKOMBËTAR
Vendi 1-Hillary Kimaiyo
Vendi 2- Raphael Gacheru Karita
Vendi 3- Kennedy Kipkemoi Rono
42km-FEMRA- NDERKOMBËTAR
Vendi 1- Chelangat Sang
Vendi 2- Rose Jepchumba
Vendi 3- Lina Jepkemoi Kaino
42km-MESHKUJ- NDERKOMBËTAR
Vendi 1- Benard Kiprotich Too
Vendi 2- Derrick Chege Njoroge
Vendi 3- Shedeack Kiptoo Kimoiyo
10km-FEMRA-SHQIPTARE
Vendi 1- Elisabeta Marku
10km-MESHKUJ-SHQIPTAR
Vendi 1- Thomas Greco
21km-FEMRA-SHQIPTARE
Vendi 1- Julinda Peshku
21km-MESHKUJ-SHQIPTAR
Vendi 1- Gent Muca
42km-FEMRA-SHQIPTARE
Vendi 1- Blerina Bregu
42mk-MESHKUJ-SHQIPTAR
Vendi 1- Ilir Kellezi