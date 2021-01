Viti 2020 për qytetin e Krujës ishte një vit sfidues për shkak të dëmeve nga tërmeti i 26 nëntorit 2019, por përveç rindërtimit edhe projektet infrastrukturore duhet të vijonin.

Kështu u shpreh në një intervistë për ATSH-në kryetari i bashkisë së Krujës, Artur Bushi.

“Ujësjellësi në Krujë dhe Fushë Krujë ishin dy projektet madhore të cilat kurrsesi nuk duhej ti linim pas dore. Në këtë moment ujësjellësi i Krujës ka përfunduar dhe është në fazën e testimit dhe kolaudimit, ndërkohë në Fushë Krujë është punuar me ritëm të lartë pune dhe është mbyllur 30% e projektit. Dy ujësjellës në një vit, janë dëshmi e punës tonë për të zgjidhur një problem jetik dhe vazhdimisht shqetësues për banorët në 2 zonat urbane të bashkisë së Krujës”, – tha Bushi.

“Për herë të parë 17.500 banorë të qytetit të Krujës do të furnizohen me ujë të pijshëm 24 orë me burime nga 1630 m lartësi. Ky ujësjellës është një vepër inxhinierike e shtrirë në një terren të thyer malor në vargmalet e Krujës me kilometra të tëra linjë e re dërgimi”, – shtoi Bushi

Sipas tij, ujësjellësi i ri i Krujës do të eliminojë humbjet dhe ndotjet e ujit në rrjet.

“Projekti parashikon gjithashtu edhe mbulimin me ujë të pijshëm të zonës së Sarisalltikut. Ky është një projekt jetik për qytetin e Krujës, i cili i jep zgjidhje përfundimtare problemit të furnizimit me ujë, një problem i trashëguar në mbi 30 vite”, – theksoi Bushi.

Një tjetër investim i kryer në bashkinë Krujë është edhe rruga në fshatin Budull.

“Për infrastrukturën rrugore, në fshatin Budull sapo kemi përfunduar një investim shumë të mirë, me sistemimin dhe asfaltimin e 2.1 km rrugë të brendshme, që rrit aksesin e zonës me rrugën nacionale Fushë Krujë – Vorë”, – tha Bushi.

I pyetur për projektet e vitit 2020, Bushi tha se “rindërtimi do të jetë kryefjala e punëve edhe për vitin 2021, ku synojmë ta mbyllim si proces”.

“Në janar do të nis demolimi i pallateve në Krujë, çka do ti hap rrugë rindërtimit të pallateve në sitin e katërt të bashkisë Krujë. Po ashtu, brenda vitit 2021 mbyllet kapitulli i shkollave, ku do të kemi 13 godina arsimore me kushte dhe cilësi të lartë e të krahasueshme me shkollat në Europë. Po ashtu, do të përfundojë puna në ujësjellësin e Fushë Krujës, duke furnizuar me ujë të pijshëm përgjatë 24 orëve për 27 mijë banorët. Ndërkohë, në vitin 2021 do të kemi paketën për investime infrastrukturore në sistemim-asfaltim i rrugës Krujë-Picrragë (Faza II-të), Krujë, sistemim-asfaltim i rrugës Gramëz-Sukth Vendas (Faza II-të), Nj.A.Thumanë, Krujë, sistemim-asfaltim i rrugës “Engjëlli”, fshati Bilaj, Nj.A.Bubq, Krujë, sistemim-asfaltim i rrugës lidhëse nga rruga “Sh.Çela” – rruga “Shkollës”, fshati Arrameras, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë, sistemim-asfaltim i sheshit para Kishës dhe i rrugicës lidhëse, fshati Gramëz, Nj.A.Thumanë, Krujë, sistemim-asfaltim i rrugës lidhëse nga rruga “Abaze” -rruga e “D.Kastrioti”, Krujë dhe sistemim-asfaltim i pjesës hyrëse të Rrugës së Vjetër të Tiranës(pranë Xhamisë) dhe Ndërtim KUZ i pjesës fundore e rrugës së Selmanëve, Arrameras, Fushë Krujë”.

“Po ashtu do të kryhet sistemim-asfaltim i rrugës së ‘Kacanëve”,nën ambulancën Krujë, sistemim-asfaltim i rrugës së “ Topallëve”Tapizë, Nj.A. Nikël, Krujë, sistemim asfaltim i rrugicave të Lagjes Magaze(Faza III), Fushë Krujë, Krujë”, tha Bushi.

Sa i përket sezonit turistik të këtij viti, Bushi theksoi se “Kruja pa turistët e saj ishte e vështirë për tu parë dhe vitin 2020 mund ta quajmë si turizëm mbijetese. Zona historike e Krujes u vizitua nga 30.000 vizitorë, shifër kjo e pakrahasueshme me vitin 2019, por këto janë situatat dhe kushtet që Covid-19 na imponoi dhe shpresojme që me 2021 të kemi tjetër panoramë turistike për nga numri i turistëve”.

/a.r