Kryeministri Edi Rama ka uruar sot 5 majin, Diten e Deshmoreve.

Me nje fragment nga kenga e Avni Mules, kenduar nga e madhja Vace Zela, “Nene moj do pres gershetin”, dhe me nje kolazh fotosh te partizaneve, Rama ka zgjedhur te uroj keshtu per kete dite:

MIRËMENGJES🇦🇱

përulësisht me #RESPEKT🙏

g.kosovari