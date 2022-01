Omicron shkakton sëmundje më të lehtë së variantet e tjera të mëparshme të COVID te individët e vaksinuar plotësisht, duke shfaqur simptoma të ngjashme me atë të ftohjes së zakonshme. Ky variant karakterizohet përgjithësisht nga simptoma të lehta që nga rrjedhja e hundëve, dhimbje muskujsh, dhimbje fyti, dhimbje koke duke bërë që shpesh herë të ngatërrohet me ftohjen e zakonshme.

Ftohja e zakonshme shkaktohet zakonisht kur trup përballet me pushim të muskujve ndërsa ka shumë individë që ftohen më shumë se njëherë gjatë dimrit. Prandaj shtohet e njëjta pyetje nëse e njëjta gjë mund të ndodhë edhe me Omicron. Pra me dukë që është sëmurur dhe është shëruar në një periudhë të shkurtër kohore për të sëmurur përsëri.

“Edhe pse askush nuk mund t’i përgjigjet kësaj pyetje ende pasi Omicron ka qenë në komunitet për disa kohë, askush nuk mund t’i përgjigjet me siguri kësaj pyetje pasi Omicron ka qenë në komunitet për disa kohë. Ne nuk mund të përjashtojmë mundësinë që dikush që është infektuar nga lloji i ri i virusit të, të infektohet përsëri”, tha George Chrousos , Profesor Emeritus i Pediatrisë dhe Endokrinologjisë.

Edhe pse kur trupi bie në kontakt me një virus dhe sëmuret, ai zhvillon antitrupa duke e shtyrë sistemin imunitar për të neutralizuar armikun kur përballet sërish me të. Provat klinike në mbarë botën tashmë po përpiqen të dokumentojnë nëse e njëjta gjë ndodh edhe me Omicron dhe në çfarë afati kohor mund të ndodhë riinfektimi.

A mjafton një karantinë 5-ditore

Krahasimi i Omicron me të ftohtin e zakonshëm ka ngritur edhe një pikëpyetje tjetër në lidhje me kohëzgjatjen e izolimit të pacientit në karantinë në mënyrë që të shërohet plotësisht pa pasur rrezik për përhapjen e sëmundjes tek personat e tjerë.

Nga të dhënat e deritanishme, shkencëtarët kanë arritur në përfundimin se Omicron ka një kohë më të shkurtër shenjash klinike se variantet e tjera. Pasi një person ekspozohet ndaj virusit, llogaritet se duhen tre ditë që shfaqë simptoma, të bëhet ngjitëse dhe të regjistrohet në testin për COVID. Mutacioni Delta zgjat katër deri në gjashtë ditë, ashtu si lloji origjinal i koronavirusit i gjetur në Wuhan në dhjetor 2019.

Ky dallim i dukshëm i Omicron nga mutacionet e tjera ka sjellë edhe ndryshimin e protokollit shëndetësor në lidhje me kohëzgjatjen e karantinës. Sipas të dhënave të fundit, personi i vaksinuar me Covid-19 për shkak të llojit Omicron duhet të karantinohet për pesë ditë dhe më pas mund t’i kthehet aktiviteteve të tij për sa kohë që vazhdimisht mban maskë me mbrojtje të lartë për pesë ditë të tjera.

g.kosovari