Ushtria izraelite ka nisur operacione tokësore në Liban përtej “Vijës së Verdhë” të armëpushimit.
Sipas mediave izraelite, ushtria ka zgjeruar operacionet e saj tokësore në jug të Libanit, duke kaluar përtej “Vijës së Verdhë”, një vijë demarkacioni e vendosur nga Izraeli pranë kufirit. Megjithatë, raportet nuk dhanë detaje të mëtejshme mbi shkallën e avancimit të trupave.
Ndërkohë, tensionet dhe përleshjet ndërkufitare mes Izraelit dhe grupit Hezbollah janë përshkallëzuar, pavarësisht armëpushimit të shpallur disa javë më parë.
