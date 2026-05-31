Ushtria izraelite pretendon se ka vrarë 900 terroristë të Hezbollahut që nga fillimi i armëpushimit më 16 prill. IDF shtoi se ushtria kishte goditur dhjetëra vende të Hezbollahut që nga mëngjesi i sotëm.
“Krahas përparimit të operacioneve të ushtrisë izraelite në zonën Beaufort Ridge, sot, ushtria ka goditur objektet e magazinimit të armëve, qendrat e komandës me personel dhe infrastrukturën shtesë të Hezbollahut në zonën e Tyre dhe zona të tjera në të gjithë Libanin jugor”, tha ajo në një postim në Telegram.
Ministria e Shëndetësisë e Libanit raportoi më herët sot se 3,412 persona janë vrarë dhe 10,269 të tjerë janë plagosur që nga fillimi i konfliktit të vitit 2026 midis Hezbollahut dhe Izraelit më 2 mars.
Nga ana tjetër, Këshilli i Sigurimit i OKB-së do të mbajë një takim urgjent mbi zgjerimin e operacionit ushtarak izraelit në Liban, pas pushtimit të Kështjellës mesjetare Beaufort nga Forcat e Armatosura Izraelite.
Takimi urgjent u kërkua nga Franca dhe pritet të zhvillohet menjëherë pas një takimi tjetër urgjent të Këshillit të Sigurimit, i cili ka të bëjë me rrëzimin e një droni rus në një ndërtesë apartamentesh në Rumani.
Takimi po zhvillohet në një kohë tensionesh të larta në rajon, pasi Izraeli ka zgjeruar operacionet e tij në Libanin jugor dhe ka njoftuar kapjen e Kështjellës Beaufort, me rëndësi strategjike, një zhvillim që qeveria izraelite e përshkroi si një hap të rëndësishëm në fushatën kundër Hezbollahut.
