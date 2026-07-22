Sistemet e mbrojtjes ajrore u aktivizuan mbi Teheran gjatë orëve të para të mëngjesit, ndërsa në disa zona të kryeqytetit iranian u dëgjuan shpërthime, në atë që konsiderohet një tjetër zhvillim i rëndësishëm në përshkallëzimin e konfliktit mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara.
Mediat shtetërore iraniane raportuan se mbrojtja ajrore u vu në veprim në disa pjesë të qytetit, ku jetojnë rreth 15 milionë banorë. Aktivizimi i saj vjen për herë të parë që nga përshkallëzimi i fundit i luftimeve.
Pak më vonë, ushtria amerikane njoftoi se kishte përfunduar një valë të re sulmesh ajrore ndaj objektivave ushtarake në Iran, duke shënuar natën e 11-të radhazi të operacioneve.
Sipas Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), sulmet kishin në shënjestër qendra operacionesh ushtarake, kapacitete detare, hangarë avionësh, depo dronësh dhe infrastrukturë logjistike, me synimin për të dobësuar aftësinë e Iranit për të kërcënuar lundrimin tregtar në Ngushticën e Hormuzit.
Zhvillimet në Teheran sinjalizojnë një fazë të re të konfliktit, i cili është përshkallëzuar ndjeshëm gjatë javëve të fundit. Përplasjet u intensifikuan pas sulmeve ndaj anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit, ndërsa SHBA-ja reagoi me një seri sulmesh ajrore ndaj objektivave ushtarake iraniane.
Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se armëpushimi i mëparshëm dhe marrëveshjet e ndërmjetësuara nuk janë më në fuqi, ndërsa edhe autoritetet iraniane kanë bërë të ditur se nuk e konsiderojnë më veten të detyruara nga këto marrëveshje.
Tensionet mbeten të larta, ndërsa zhvillimet e fundit shtojnë shqetësimet për një zgjerim të mëtejshëm të konfliktit në Lindjen e Mesme.
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