Lideri i ri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, ka deklaruar se vendi i tij do të vazhdojë luftën dhe do të mbajë të mbyllur Ngushticën e Hormuzit si mjet presioni ndaj Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Këto janë komentet e para publike që i atribuohen atij pasi mori drejtimin e Republikës Islamike pas vrasjes së babait të tij, Ali Khamenei, në fillim të konfliktit.
Në të njëjtën kohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi se Izraeli do të vazhdojë operacionet ushtarake kundër Iranit dhe la të kuptohet se udhëheqja iraniane mund të jetë objektiv i drejtpërdrejtë i sulmeve.
Sipas burimeve rajonale të cituara nga Reuters, Irani kishte përgatitur prej kohësh një strategji për të përdorur Strait of Hormuz si mjet presioni ekonomik në rast konflikti.
Ngushtica e Hormuzit është një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë. Rreth 20% e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm global kalon zakonisht përmes kësaj rruge detare. Që nga fillimi i luftës më 28 shkurt, trafiku i anijeve në këtë korridor ka rënë me rreth 97%, duke shkaktuar rritje të çmimeve të naftës dhe luhatje në tregjet financiare globale.
Teherani ka paralajmëruar prej dekadash se mund të kufizojë lëvizjen e cisternave në këtë zonë në rast përshkallëzimi. Një situatë e ngjashme ndodhi gjatë Tanker War në konfliktin Iran–Iraq War, kur sulmet ndaj anijeve e kthyen Gjirin Persik në një nga rrugët më të rrezikshme detare në botë, shkruan A2 CNN.
Ekspertët thonë se Irani është ushtarakisht më i dobët se kundërshtarët e tij, por po përdor strategji asimetrike për të kompensuar këtë diferencë. Kjo përfshin: sulme me raketa dhe dronë në gjithë rajonin e Gjirit Persik, goditje ndaj anijeve dhe infrastrukturës energjetike, presion mbi ekonominë globale përmes ndërprerjes së transportit të naftës.
Sipas analistëve, qëllimi i Teheranit është të krijojë presion ekonomik ndërkombëtar, veçanërisht ndaj presidentit amerikan Donald Trump, për ta detyruar Uashingtonin të tërhiqet nga lufta.
Ekspertët paralajmërojnë se edhe pse SHBA dhe Izraeli mund ta dobësojnë ndjeshëm Iranin, një disfatë e plotë e tij do të kërkonte një pushtim tokësor masiv – potencialisht qindra mijëra ose deri në një milion trupa, gjë që konsiderohet shumë pak e mundshme politikisht.
Për momentin, objektivi kryesor i Iranit mbetet mbijetesa e regjimit dhe rritja e kostos ekonomike dhe politike të luftës për kundërshtarët e tij.
