Një sulm me dronë pranë centralit bërthamor Barakah në Emiratet e Bashkuara Arabe ka shkaktuar zjarr dhe ka rritur tensionet në rajon.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Emirateve, sistemet e mbrojtjes ajrore zbuluan tre dronë që hynë nga kufiri perëndimor. Dy prej tyre u rrëzuan me sukses, ndërsa droni i tretë goditi një gjenerator energjie pranë centralit bërthamor.
Autoritetet thanë se nuk ka persona të lënduar dhe nuk është regjistruar asnjë rritje e niveleve të rrezatimit.
Ministria e Jashtme e Emirateve e cilësoi sulmin si “një përshkallëzim të rrezikshëm” dhe “akt të papranueshëm agresioni”, ndërsa hetimet për origjinën e sulmit janë në vazhdim.
Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, shprehu “shqetësim të thellë” dhe deklaroi se çdo aktivitet ushtarak që rrezikon sigurinë bërthamore është i papranueshëm.
Centrali bërthamor Barakah ndodhet rreth 200 kilometra në perëndim të Abu Dhabit dhe konsiderohet një nga objektet më të rëndësishme energjetike në rajon. Ai furnizon deri në 25% të nevojave për energji elektrike të Emirateve.
Autoritetet nuk kanë akuzuar drejtpërdrejt Iranin për sulmin, megjithëse tensionet mes palëve janë rritur ndjeshëm muajt e fundit.
