Rritja e tensioneve orët e fundit në Gjirin Persik dhe Lindjen e Mesme ka ndikuar edhe në bursën e karburanteve.
Çmimet e naftës bruto u rritën me më shumë se 1% në tregtimin e hershëm të mërkurën (3 qershor), ndërsa konfliktet në Lindjen e Mesme u përshkallëzuan pas sulmeve amerikane në ishullin Qeshm të Iranit dhe lëshimit të raketave dhe dronëve iranianë drejt Kuvajtit dhe Bahreinit.
Kontratat e ardhshme të naftës së papërpunuar Brent u rritën me 1.05 dollarë, ose 1.09%, në 97.05 dollarë për fuçi, ndërsa nafta e papërpunuar amerikane West Texas Intermediate (WTI) u rrit me 1.01 dollarë, ose 1.08%, në 94.77 dollarë për fuçi.
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