Nga ARTUR AJAZI

Lulzim Basha ka nxituar dhe po nxiton me të madhe, duke shpalosur vend e pa vend, “programin” e tij electoral, për ekonominë, taksat, turizmin, shëndetsinë bujqësinë, dhe së fundi… edhe për rininë. E vetmja që nuk është afruar në dy mandatet e para të qëndrimit në opozitë të Partisë Demokratike, ka qenë pikërisht rinia. Të rinjtë (ata që janë larguar dhe ata që janë këtu) asnjëherë nuk kanë qenë “forcë e parë” apo “mbështetja më e madhe” e PD, edhe kur ajo ka patur pushtetin. Edhe pse afro 8 vjet në opozitë, habitshëm duket qartë, se rinia nuk ka as shpresë, as besim dhe as frymëzohet nga fjalimet, citatet, dhe premtimet e Lulzim Bashës. Si në asnjë vend tjetër, opozita e mbetur, dhe ajo që ka djegur mandatet, dhe nuk dihet pse quhet e tillë, nuk ngjall besim tek rinia, tek shumica e shqiptarëve, duke rritur ndjeshëm peshën e mbështetjes ndaj Edi Ramës. Ndoshta këtu mbetet ngërçi dhe problemi, ndoshta këtu Lulzim Basha nuk po arrin të përçojë “idetë dhe programin” e fitores së tij. Ka kohë që Partia Demokratike nuk ngjall më besim tek rinia, aq sa edhe forumet e saj rinore janë mbushur me emra të ish-mandatdjegurve, për të siguruar vazhdimësinë formale të tyre. Mjafton të kthehemi paksa dhe të kujtojmë gjithë veprimtarinë politike të Partisë Demokratike në këto vite opozitë, mjafton të kujtojmë misionin e saj shkatërrues për rininë, dhe veçanarisht atë shkollore, për tu bindur sa dëme katastrofale ka sjellë ajo. Kjo nis me shkatërrimin gradual të sistemit shkollor parauniversitar dhe universitar, dhe vazhdon pastaj me bllokimin e rrugëtimit për të gjetur vehten, çdo i ri në sektorët dhe aktivitetet prodhues të ekonomisë vendit. Propaganda e shfrenuar dhe dashakeqëse që Partia Demokratike, ka bërë në gjithë këto vite, duke nxirë imazhin e vendit, duke përbaltur arritjet dhe zhvillimin e vendit, duke nxitur kështu largimin e rinisë nga vendi, natyrisht kanë sjellë pasojat e veta. Por pavarsisht kësaj, Lulzim Basha nuk ka arritur të ngjallë besimin e të rinjve në Shqipëri, nuk ka mundur të afrojë rreth partisë tij studentët apo dhe rininë e shkolluar, e cila qëndron larg një force politike, që ka si moto të saj “marrjen e pushteti me çdo mjet” dhe jo forcimin e shtetit ligjor. Rinia e sotme, sheh tek Partia Demokratike, hijet e së shkuarës, imazhin egërsues të Njëshit, dhe mungesën e një programi për të ardhmen. Refuzimi që të rinjtë po i bëjnë PD-së, thirrjeve dhe ofertave të Lulzim Bashës, padyshim është jo vetëm zhgënjim, por edhe një mesazh i qartë i tyre, mbi zhvillimet dhe qëndrimet politike të tij. Nuk është e rastësishme, as edhe e qëllimshme, por është krejt e natyrshme, qasja dhe mbështetja që rinia e sotme në Shqipëri, po i bën programit dhe qeverisjes së Partisë Socialiste.I pakompleksuar ndaj zgjedhjes së tyre, Edi Rama nuk shtiret dhe nuk u premton të rinjve, siç u premton Lulzim Basha “mundësi përrallore sa të vijmë në pushtet”. Ai nuk i “ngop me lugë të zbrazët” të rinjtë, siç po bën Lulzimi, por u ka krijuar mundësi shkollimi dhe punësimi, sipas meritës së seicilit. Shqipëria ka nevojë për rini të shkolluar dhe të emancipuar, që të mos jetë më “levë qorre” e politikës, por partnere e barabartë në qeverisjen dhe europianizimin e vendit zoti Basha. Ndaj, programin tuaj për “rininë”, më mirë lëreni ta shikojë edhe njëherë Doktori, ndoshta jep mendimin final, se si duhet rishkruar nga e para, për zgjedhjet e vitit 2025, apo 2030……