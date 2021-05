Shiheni portretin e këtij miq!

Unë jam gazetar i djathtë, demokrat pjesë e strukturave të PD për 20 vite, e theksoj pa asnjë kompleks. Pjesë jo vetëm tek kjo opozitë 8 vjeçare, por edhe ajo e dhunshmja 8 viteve të ekzistencës ‘97-2005.

Nuk kam qenë pro zgjedhjes së Lulzim Bashës si kryetar dhe sot më shumë se kurrë ndjehem si gjithë ata demokratë që s’dine c’të mendojne më.

Ju dhimbset vetja e kontributet e tyre ndër vite. Duan partine e tyre, por parti s ka. Duan demokracine e brendshme, por vetem demokraci s’ka.

Akoma me keq, Partia e Lulzim Bashës dhe kunatit te tij, nuk është sot as më pak as më shumë se një biznes i mbrojtur nga sigla PD, marre peng, nga të sipërpërmendurit.

Duan një lider e kanë një dështak që nuk e vret ndërgjegja as shqetësohet sic shqetësohem unë e demokratët e thjeshtë.

A keni qeshur dhe ju te dashur demokratë kaq fort sa Luli këto ditë?!

Çfare e lumturon kaq shumë Kryetarin e partisë së marrë peng?

Fitorja?! Jo!

Une them siguria që çdo humbje e PD për Lulzim Bashën është fitore!

Fiton pengmarrja dhe lekëmarrja!

Mbledhje të mbarë nësër! Si ato qe behen kur drejton Luli pas humbjeve. E di me siguri çfarë do ju thotë, në mbledhje, do dëgjoni për vjedhjet e votës, do dëgjoni sa bukur bëri fushatë dhe të gjitha këto për të justifikuar pse Partinë duhet ta mbajë ai, sepse “më mirë”, më këq se ai asnjë tjetër nuk mund ta bëjë.

Kaq kisha!