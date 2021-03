Pasi u përplasën ashpër me AstraZeneca për vonesat e dërgesave të vaksinave, dhe madje duke hedhur dyshime mbi efikasitetin e saj, vendet anëtare të BE po përballen me stoqe të mëdha dozash, pasi qytetarët nuk pranojnë të bëjnë vaksinat që vijnë nga kjo kompani.

Deri në fillim të marsit, Franca kishte shpërndarë vetëm 7 për qind të pesë 5 milion dozave të vaksinës që morinë fillim të shkurtit. Gjermania kishte dhënë pak më shumë se një të pestën e 1.45 milion dozave, po aq sa Italia, e cila ka marrë mbi 1 milion doza. Spanja ka përdorur pak më shumë se një e treta, duke dhënë 808,000 doza.

Stoku i vaksinave ka shtyrë një numër udhëheqësish europianë të sigurojnë publikun për efektivitetin e vaksinës Oxford / AstraZeneca në ditët e tanishme, me një zyrtar të ministrisë franceze që po bën thirrje madje për një “fushatë europiane” për të përmirësuar statusin e saj.

Kancelarja gjermane Angela Merkel pranoi se kishte “një problem pranimi me vaksinën AstraZeneca që po ngadalësonte përhapjen e vaksinavee. Në një intervistë me Gazetën Frankfurter Allgemeine të enjten, ajo tha qytetarëve se “të gjitha autoritetet na thonë se mund t’i besojmë kësaj vaksine.”

Këto deklarata janë të kundërta me ato të vetëm disa javëve në parë, kur politikanët europianë janë përfshirë në një betejë të ashpër me AstraZeneca rreth dërgesave të saj dhe kur presidenti francez Emmanuel Macron tha që vaksina të ishte “pothuajse joefektive” për njerëzit e moshuar. Tani që kanë marrë doza, qeveritë e BE-së përballen me një skepticizmin e publikut.

Specialistët e shëndetësisë kanë paralajmëruar se shpërndarja tashmë e ngadaltë e vaksinave në kontinentin e vjetër mund të përkeqësohet nëse publiku vazhdon të refuzojë vaksinën anglo-suedeze. BE kishte vaksinuar vetëm 6.82 për 100 individë deri të premten, në krahasim me 28.6 në Britani, 20 në Shtetet e Bashkuara dhe 91 në Izrael.

Kryesor në mesin e shumë shkaqeve për uljen e pranimit të vaksinës Oxford / AstraZeneca ishte një alternativë mbulimi e bërë nga shumë vende ndërkombëtare për të kufizuar përdorimin e saj për individë të moshuar derisa informacione shtesë mbi efikasitetin e saj të bëhen të arritshme.

Në Francë, kjo do të thoshte se qëllimi aktualisht thjesht po u sigurohet individëve të moshës 50 deri 64 me komorbiditete dhe personelit të kujdesit shëndetësor, ndërsa Spanja ka sugjeruar që të mos përdoret në këto më të vjetër se 55 vjet të vjetëruar. Gjermania dhe Italia po sigurojnë goditje për të gjithë të rinjtë se 65 vjeç.

Specialistët e shëndetit thonë se mos miratimi i vaksinës nga SHBA-ja ka arritur skepticizmin, duke forcuar nocionin se është një zgjedhje e tretë pas vaksinës së Pfizer dhe Moderna. Një ekzaminim që sugjeron se vaksina AstraZeneca ishte shumë më pak efikase në krahasim me variantin që është shfaqur në Afrikën e Jugut bëri që sindikatat e personelit të kujdesit shëndetësor në një sërë vendesh ndërkombëtare europiane të kërkonin që mjekët të vaksinoheshin vetëm me dozat e Pfizer apo Moderna.

Vaksina e Oxford / AstraZeneca konfirmoi se ka një efikasitet nga 62 deri në 70 për qind në provat mjekësore 12 muajt e fundit.

“Unë nuk kam asgjë kundër vaksinës AstraZeneca”, deklaroi Jérôme Marty, i cili kryeson një sindikatë të mjekëve francezë. “Por punonjësit e kujdesit shëndetësor shpesh janë të ekspozuar ndaj ngarkesave të larta virale në spital, kështu që ata kanë nevojë për vaksinat më efektive që kemi”.

Në Francë, e cila ka vite që ka hezitimin më të lartë të vaksinave në botë, ka pasur studime të personelit të spitalit që po luftojnë efekte anësore të padëshiruara të forta si ethe dhe dhimbje muskulore pasi u vaksinuan me vaksinën Oxford / AstraZeneca. Zakonisht janë individë të rinj që përjetojnë efekte të tilla anësore të padëshiruara nga vaksina e AstraZeneca”, thonë mirë specialistët. (Financial Times-SI)