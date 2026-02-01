Nga Mero Baze
Një nga “krimet” që ia numëronte Lulzim Bashës “Foltorja” e Berishës ishte edhe bojkoti në vitin 2015 i Komisionit të Reformës Territoriale dhe, si pasojë, përdorimi i kësaj ndarjeje sipas tyre në favor të socialistëve.
Të hënën është afati i fundit i pjesëmarrjes në këtë komision dhe pas dhjetë vitesh PD duket se po shkon drejt të njëjtit vendim, tani me udhëheqësin real të saj, atë që ia ka diktuar vendimin edhe Lulzim Bashës.
Arsyeja pse Berisha refuzon të marrë pjesë në reformën e ndarjes territoriale nuk është se nuk do të pyetet. Nuk është as fakti që socialistët mund të imponojnë një ndarje që ai nuk e pranon. Berisha nuk merr dot pjesë në këtë histori edhe sikur të miratohet varianti i tij.
Arsyeja është se ai nuk e shikon reformën territoriale si një reformë shtetërore, por si një justifikim elektoral.
Sali Berishës nuk i bën punë asnjë ndarje territoriale. Sido që ta ndash Shqipërinë, ai humbet. Ndaj, nëse merr pjesë në këtë projekt dhe pastaj natyrisht do të humbasë, ai humbet një nga alibitë kryesore që ka për humbjet në zgjedhjet lokale.
Në zgjedhjet e fundit lokale të udhëhequra prej tij, Partia Demokratike fitoi vetëm 5 bashki nga 61 gjithsej dhe ato më shumë për shkak të sherreve brenda socialistëve sesa për fuqinë elektorale të PD-së.
Për këtë arsye Berisha e ka “të nevojshme” të mos marrë pjesë në këtë reformë, me qëllim që ta ketë të përhershme alibinë e humbjeve të zgjedhjeve lokale.
E vërteta është se ndarja territoriale nuk ka ndonjë peshë mbi humbjen elektorale, pasi ai në zgjedhjet e fundit fitoi në Memaliaj, një bastion i majtë ku PS fitoi 75 për qind të Këshillit Bashkiak. Kjo do të thotë që rezultati elektoral nuk ka lidhje me territorin, por me kandidatin dhe partinë që konkurron. Por Berisha nuk ka më as parti që frymëzon, as kandidatë që konkurrojnë për të fituar. Ndaj, para se të hyjnë në garë, ata duan një alibi të gatshme për humbje dhe atë tanimë e kanë gjetur. Bojkotojnë reformën territoriale, “nuk e njohin” atë siç bëjnë me çdo gjë që nuk u pëlqen dhe pastaj janë të qetë duke pritur humbjet.
Ndaj mos u lodhni t’i shpjegoni Berishës se reforma do ta ndajë Shqipërinë më mirë, do ta bëjë më efikase, do të decentralizojë pushtetin apo do të përmirësojë hartën elektorale. Nuk i hyjnë në punë. Ai e di se çfarë e pret në zgjedhje dhe pushteti është e vetmja gjë për të cilën ai mendon.
Tani, ndryshe nga udhëheqësit e tjerë që të gjithë mendojnë se si ta fitojnë pushtetin, ai ka vite që mendon se si t’i justifikojë humbjet. Dhe një nga justifikimet është edhe ky bojkot.
Leave a Reply