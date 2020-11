Nga Eduard Zaloshnja

Associated Press raporton se, deri tani, janë numëruar në SHBA rreth 96% të votave; jo vetëm ato presidenciale por edhe kongresuale. Sepse në të njëjtën kohë, amerikanët kanë votuar jo vetëm për të përcaktuar kush do të jetë presidenti i ardhshëm i Amerikës, por edhe cilët do të jenë 435 anëtarët e Dhomës së Përfaqësuesve në Kongres. Votat për këta të fundit shërbejnë si një tregues i përafërt për mbështetjen ndaj dy partive kryesore në rang kombëtar.

Nga votat e numëruara deri tani, republikani Trump ka marrë 47.7% të votave në rang kombëtar. Ndërkohë, 435 kandidatët republikanë për Dhomën e Përfaqësuesve në Kongres kanë marrë 48.7% të votave në rang kombëtar (1 pikë më lart). Në 96% të të gjitha konteve të SHBA-së, këta të fundit kanë përqindje më të larta se të Presidentit Trump.

Në Philadelphia, një konte që Presidenti Trump e sulmoi shumë ashpër për korrupsion politik në konfercën e fundit për shtyp, ai ka një përqindje më të lartë se kandidati republikan për Kongres (36.3% ndaj 35.4%). Ndërkohë, ai ka sot një përqindje më të lartë se ç’regjitstroi katër vjet më parë (36.3% ndaj 33.5%) në Philadelphia, që është vetëm një ndër tre kontetë e shtetit Pennsylvania, ku Presidenti Trump ka sot një përqindje më të lartë se ç’regjitstroi katër vjet më parë.

Këto krahasime tregojnë tërthorazi se, pavarsisht rasteve episodike që mund të evidentohen në ndonjë konte, nuk ka patur ndonjë devijim sistematik kundër Presdentit Trump në numërimin e votave, as në Pennsylvania e as në të gjithë Amerikën…