Ngjarjet e fundit lidhur me protestën kundër një rrethimi kantieri në Zvërnec të Vlorës, kanë marrë një zhvillim të papritur, duke sjellë masa disiplinore brenda radhëve të Policisë së Shtetit.
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka reaguar zyrtarisht duke korrigjuar dinamikën e raportuar më herët dhe duke marrë vendime për drejtuesit lokalë.
Ndjesa publike dhe pezullimi i drejtorit të Vlorës
Në komunikatën e saj të parë, Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë pretendoi se një nga protestuesit, shtetasi E. S., “është futur me forcë brenda rrethimit të kantierit dhe është shoqëruar nga punonjësit e shoqërisë private të sigurisë në ambientin e përcaktuar për rojet. Gjatë shoqërimit nga punonjësit e shoqërisë private të sigurisë, shtetasit E. S. i janë shkaktuar dëmtime trupore”. Sipas njoftimit, për ngjarjen u proceduan 2 roje private (për lëndimin e qytetarit) dhe 15 protestues për shkatërrim prone dhe manifestim të paligjshëm.
Por, ky version i dhënë nga strukturat lokale ka rezultuar i pavërtetë, duke detyruar instancat qendrore të ndërhyjnë.
Në një njoftim zyrtar, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka kërkuar ndjesë publike për raportimin e gabuar të bërë nga Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë në lidhje me veprimet e qytetarit gjatë protestës. Ndryshe nga sa ishte deklaruar fillimisht, institucioni qendror sqaron se qytetari në fakt nuk është futur me forcë brenda rrethimit të kantierit.
Për shkak të këtij informacioni të pasaktë, pavarësisht se pjesa tjetër e komunikatës vlerësohet si korrekte, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka vendosur pezullimin e menjëhershëm nga detyra të Drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë. Ky vendim u argumentua me faktin se “besimi i publikut te Policia e Shtetit përbën vlerën më të rëndësishme dhe cenimi i këtij besimi nuk mund të justifikohet në asnjë rast”.
Sqarimi mbi pronën dhe thirrja për qytetarët
Përtej masave disiplinore, Policia e Shtetit ka adresuar edhe thelbin e pretendimeve të ngritura nga protestuesit në lidhje me kantierin. Institucioni bën me dije se situata është ndjekur me vëmendje dhe ka rezultuar se territori i rrethuar është tërësisht pronë private. Për më tepër, subjekti zotëron dokumentacion të rregullt hipotekor si dhe autorizimin përkatës ligjor për të kryer rrethimin.
Në dritën e këtyre fakteve, Drejtoria e Përgjithshme u është drejtuar qytetarëve me një mesazh udhëzues:
“Prandaj përfitojmë nga rasti që t’u drejtohemi edhe qytetarëve që protestojnë, duke nënvizuar se çdo pretendim mbi një pronë private apo zhvillimin e saj, adresohet në Gjykatë”.
Në përfundim të reagimit, ritheksohet se Policia e Shtetit e ka si detyrë ligjore të sajën që të mbrojë integritetin e çdo prone private e cila zotëron dokumentacion të rregullt ligjor.
