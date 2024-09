Seanca e parë e Kuvendit të Kosovës për sesionin vjeshtor nisi me përplasje mes pozitës dhe opozitës rreth situatës ekonomike, por edhe të sektorëve të tjerë.

Lëvizja Vetëvendosje tha se qeveria e drejtuar nga Albin Kurti armën e saj më të fortë e ka pasur performancën ekonomike gjë që nxiti reagimin e opozitës.

“Po mos të ishim ne iu them me përgjegjësi të plotë se 1 miliard euro në buxhetin e shtetit nuk do të ishin dhe rrjedhimisht i gjithë financimi i shtesave për fëmijë dhe i gjithë financimi për ushtrinë do të mungonte”, tha Armen Muja.

“Inflacioni gjatë qeverisjes suaj i ka kushtuar ekonomisë së këtij vendi 1.6 miliardë euro dhe sot ju thoni që ju i keni sjellë miliarda buxhetit të Kosovës. Po zotëri, po qysh i keni marrë këto miliarda? I ke marr prej xhepave të qytetarëve”, u shpreh Hykmete Bajrami nga LDK.

Përpjekja e deputetit Muja të Vetëvendosjes për të replikuar me Bajramin e LDK-së u tentua të pengohej nga opozita të cilët e akuzonin deputetin e mazhorancës për manipulim me shifra.

Partia Demokratike e Kosovës drejtoi akuza për mungesën e librave shkollorë për nxënësit kosovarë duke thënë se në asnjë vit që kur Vetëvendosje është në pushtet, viti shkollor nuk ka nisur mbarë.

“Edhe këtë vit sikur vitin që shkoi, dështimi për të siguruar mjete apo tekste shkollore për mbi 250 mijë nxënës u përsërit, por këtë vit me dashje dhe me plot vetëdije”, u shpreh deputetja Eliza Hoxha.

“Pavarësisht premtimeve për reforma dhe zhvillim ekonomik, ne kemi parë një stangim në sektorët kyç siç është arsimi, shëndetësia dhe infrastruktura”, deklaroi Bytyçi.

Debati pati edhe për gjendjen në shëndetësi dhe për koston e librave shkollorë për minoritetet. Kuvendi ndërpreu punimet në mungesë kuorumi për t’i vijuar ato në një ditë tjetër.