Përplasjet mes partive/ Daka: Kurrë institucioni i KQZ-së s’ka qenë më i politizuar

Teksa Kosovës po i afrohen zgjedhjet e 14 shkurtit, palët janë përplasur me njëra-tjetrën, madje akuzat nuk i kanë shpëtuar as institucionit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ditën e sotme mbledhja e KQZ-së, është shoqëruar sërish me debate. Debatet kanë ndodhur teksa diskutoheshin disa rekomandime të QNR-së, mes përfaqësuesit të Lëvizjes Vetëvendosje dhe përfaqësuesit të minoriteteve Rifat Krasniç.