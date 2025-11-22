Kongresmenja republikane Marjorie Taylor Greene njoftoi dorëheqjen e saj të premten, nëpërmjet një deklarate të gjatë në rrjetet sociale, pas një përplasjeje publike me Presidentin amerikan Donald Trump. Ajo tha se dita e saj e fundit në detyrë do të jetë 5 janari.
Në deklaratën e saj, Greene theksoi se misioni i saj politik ka qenë gjithmonë “ta mbajë Partinë Republikane përgjegjëse për premtimet ndaj popullit amerikan” dhe të promovojë agjendën “America First”.
Ajo u mburr me një “rekord të fortë konservator votimi”, ndërsa shtoi se vitet e saj në Kongres kanë qenë të mbushura me “sulme personale të pandërprera, kërcënime me vdekje, shpifje dhe gënjeshtra”, të cilat, sipas saj, “shumica e njerëzve nuk do t’i përballonin kurrë”.
Greene akuzoi Trumpin se “ka shpenzuar me urrejtje dhjetëra miliona dollarë” kundër saj dhe se është përpjekur “ta shkatërrojë politikisht”, duke e cilësuar situatën “absurde dhe krejtësisht joserioze”. Konflikti midis tyre është përshkallëzuar javët e fundit, duke çuar në distancim publik dhe, në fund, në vendimin e beftë për dorëheqje.
