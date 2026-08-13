Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka reaguar pas kritikave të deputetëve të PDK-së ndaj mënyrës së komunikimit të Zyrës për Informim të Kuvendit, duke kërkuar që zyrtarët e administratës të mos bëhen pjesë e përplasjeve politike. Haxhiu ka theksuar se përgjegjësia për vendimmarrjen dhe qëndrimet politike u takon bartësve të mandateve politike, ndërsa stafi profesional duhet të kryejë detyrat e tij pa u përfshirë në debate mes partive. Sipas saj, çdo kundërshtim ndaj punës së saj duhet të drejtohet personalisht ndaj saj ose të paraqitet përmes procedurave institucionale.
“Një gjë duhet të jetë e qartë: mospajtimet dhe përplasjet politike duhet të mbeten mes atyre që mbajnë përgjegjësi politike”, është shprehur Haxhiu.
Ajo ka kundërshtuar edhe përpjekjet për t’u atribuar motive politike zyrtarëve që ushtrojnë funksionet e tyre në Kuvend.
“Nuk është e drejtë që zyrtarëve profesionalë t’u atribuohen motive politike apo të krijohet përshtypja se ata i shërbejnë një individi apo një subjekti politik vetëm pse po kryejnë detyrat e tyre”, ka deklaruar ajo.
Kryetarja e Kuvendit u ka bërë thirrje deputetëve që, nëse kanë pretendime konkrete për punën e stafit, t’i paraqesin ato me fakte dhe përmes mekanizmave përkatës. “Stafi profesional i Kuvendit nuk është palë në përplasjet politike”, ka theksuar Haxhiu, duke kërkuar që zyrtarët e institucionit të mos shënjestrohen apo vihen nën presion për shkak të detyrave të tyre.
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