Anëtari i këshillit Kombëtar të PD-së dhe ish-kandidati për deputet në zgjedhjet e fundit, Ilir Alimehmeti, u distancua nga diskursi politik që ka ndjekur ish-deputeti Ervin Salianji në garën për kryetar të partisë.
Duke u ndalur te ashpërsimi i tonëve të Salianjit me Berishën, në një intervistë për emisionin ‘Kjo javë’ në News24, Alimehmeti tha se nuk e mbështet këtë formë reagimi.
“Ashpërsimi i toneve nuk pozitive. Nuk e mbështes dot këtë ashpërsim. Nuk mendoj se do të kishte problem po të kandidonte. Nuk shihja probleme. Por e vendoste kryesia. A do të kishte një garë? Mendoj se do të kishte, por nuk i plotëson ato kushte. Nuk duhet të shkosh në garë vetëm për një pozicion, por me një ekip për të gjitha pozicionet.”, pohoi Alimehmeti.
Po ashtu Alimehmeti komentoi dhe ‘problemet’ në PD si dhe përballjen me qeverinë ‘Rama’. Ai pohoi se kriza politike në vend zgjidhet me qeveri tranzitore.
