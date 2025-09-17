Paris Saint-Germain dhe Atalanta do të përballen mes tyre në raundin e parë të Champions League këtë të mërkurë.
Ndeshja është planifikuar të zhvillohet nga ora 21:00, por tifozët e kanë nisur më herët duelin mes tyre.
Në Paris është regjistruar një përplasje masive mes tifozëve të Atalantës dhe atyre të PSG-së. Për disa minuta, tifozët u përleshën mes tyre, ndërsa pas shkatërrimeve, duhej ndërhyrja e policisë, për të qetësuar situatën.
Si pasojë, policia ka arrestuar 19 tifozë të Atalantës, ndërsa PSG-ja ka njoftuar se tifozët e përshfirë në përplasje, nuk ishin pjesë të ultrasve parisienë.
