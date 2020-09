Duke ngecur në sondazhet e opinionit kombëtar ndërsa në të njëjtën kohë numri i vdekjeve të lidhura me koronavirusin po i afrohet 190,000, Trump filloi një sulm të gjerë ndaj ish-zv.presidentit i cili është kundërshtari i tij në zgjedhjet të 3 nëntorit, si dhe kandidates për zv.presidente të Biden-it, Kamala Harris.

Trump ka njoftuar se vaksina kundër virusit do të jetë gati për përdorim në një kohë rekord, ndoshta edhe para zgjedhjeve, duke ngritur pikëpyetje nëse presioni politik mund të çojë në vaksinën që do të vihet në përdorim para se të konfirmohet si e sigurt.

Harris tha në lidhje me këtë se ajo nuk do t’i besonte Trump-it në lidhje me vaksinën para zgjedhjeve, ndërsa Biden, duke kritikuar përgjigjen e Trump ndaj krizës koronare, u bëri thirrje amerikanëve të dëgjojnë shkencëtarët. Kritikët akuzojnë Trump për minimin e reputacionit të shkencëtarëve gjatë krizës COVID.

Rimëkëmbja e ekonomisë amerikane

Duke folur në një konferencë shtypi para Shtëpisë së Bardhë, Trump tha: “Biden dhe kandidatja i tij shumë liberale, personi më liberal në Kongres, e cila për mendimin tim është i paaftë dhe mund të shkatërrojë këtë vend dhe këtë ekonomi, duhet të kërkojë menjëherë falje për retorikën e pamatur kundër vaksinës, për të cilën ata aktualisht janë duke thënë se kjo minon shkencën”.

Nën këtë frymë ligjërjuese, Trump e quajti Biden-in një “budalla”.

Trump gjithashtu vlerësoi rimëkëmbjen e pretenduar të tregut të punës nga recesioni i shkaktuar nga virusi koronar, duke thënë nga ana tjetër se Biden do të zhbëjë këtë përparim.

Ai gjithashtu u përpoq të portretizonte veten si pozicioni më i mirë për të rindërtuar ekonominë, pavarësisht kritikave që refuzimi i tij fillestar për të pranuar ekzistencën e një kërcënimi nga koronavirusi kishte çuar në një krizë shëndetësore dhe recesion.