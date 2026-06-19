Politikat e emigracionit kanë shkaktuar tensione mes liderëve evropianë gjatë mbledhjes së fundit të Këshillit Evropian, ku në qendër të debatit u vendosën kryeministrja italiane Giorgia Meloni dhe kryeministri spanjoll Pedro Sánchez.
Debati nisi pasi kryeministrja daneze Mette Frederiksen përshëndeti miratimin nga Parlamenti Evropian të rregullores së re për kthimin e emigrantëve dhe kërkoi një diskutim strategjik mbi politikat e emigracionit në Bashkimin Evropian.
Megjithatë, Pedro Sánchez shprehu kundërshtimin e tij ndaj kësaj qasjeje, duke deklaruar se nuk sheh nevojën për debate të tjera strategjike dhe se rregullorja e re për kthimet nuk do të prodhojë rezultatet e pritshme.
Deklaratat e tij sollën reagimin e menjëhershëm të Giorgia Melonit, e cila kritikoi vendimin e qeverisë spanjolle për legalizimin e qindra mijëra emigrantëve pa dokumente. Kryeministrja italiane argumentoi se kjo politikë nuk ndikon vetëm në Spanjë, por ka pasoja edhe për vendet e tjera evropiane, duke ndikuar drejtpërdrejt në menaxhimin e flukseve migratore.
Në debat u përfshi edhe kryeministri belg Bart De Wever, i cili mbështeti qëndrimin e Danimarkës me deklaratën e shkurtër: “Unë jam në ekipin e Mettes”.
Për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të diskutimit, presidenti i Këshillit Evropian, António Costa, ndërhyri duke mbyllur debatin dhe duke njoftuar se çështja e emigracionit do të diskutohet më gjerësisht në një samit të ardhshëm të liderëve të Bashkimit Evropian.
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