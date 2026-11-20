Tensione dhe përplasje janë regjistruar gjatë protestës para Kryeministrisë, ku policia ka ndërhyrë për të zhvendosur protestuesit dhe për të mundësuar rikthimin e qarkullimit në Bulevard.
Situata është tensionuar gjatë tubimit përpara godinës së Kryeministrisë, ku janë regjistruar përplasje mes protestuesve dhe policisë.
Efektivët e policisë kanë ndërhyrë për të zhvendosur protestuesit nga hapësira e zënë në Bulevard, me qëllim lejimin e qarkullimit të automjeteve.
Ndërhyrja policore është shoqëruar me përplasje, ndërsa situata në zonën përpara Kryeministrisë është tensionuar.
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