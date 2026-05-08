Situata në Gjirin Persik është tensionuar sërish këtë të premte, pasi ushtria amerikane konfirmoi se një avion luftarak i SHBA-së ka goditur dy cisterna nafte me flamur iranian që po lëviznin drejt një porti në Iran.
Në deklaratën e publikuar në rrjetin social X, CENTCOM theksoi se cisternat po “shkelin bllokadën e vazhdueshme të SHBA-së”.
Ndërkohë, media iraniane Fars News Agency raportoi për përleshje sporadike mes forcave amerikane dhe atyre iraniane në Ngushticën e Hormuzit që prej orës 13:00.
Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga pikat më të ndjeshme strategjike në botë për transportin global të naftës, ndërsa tensionet mes Uashingtonit dhe Teheranit janë rritur ndjeshëm javët e fundit.
Ngjarja vjen në një kohë kur administrata e Donald Trump po pret ende përgjigjen e Iranit ndaj propozimit amerikan për armëpushim dhe nisjen e negociatave për t’i dhënë fund konfliktit në rajon.
Leave a Reply