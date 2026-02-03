Një ngjarje e rëndë shënohet orët e mbrëmjes së kësaj të marte, 3 shkurt, në ishullin Kios, Greqi, ku një gomone me emigrantë të paligjshëm është përplasur me motoskafin të Rojës Bregdetare Helene.
Sipas medias greke, Protothema, regjistrohen të paktën 4 emigrantë të vdekur, disa të lënduar, e disa të tjerë të zhdukur, si pasojë e kësaj përplasje.
Raportohet se Roja Bregdetare vuri re gomonen me emigrantët e paligjshëm, duke u bërë me sinjal që të ndalonin e të ktheheshin. Ky moment ka bërë që personat që po trafikonin emigrantët, të kryenin manovra të rrezikshme duke përfunduar kështu në përmbysjen e tyre.
Mendohet se në gomone ndodheshin rreth 35 emigrantë, 4 prej tyre viktima. Të paktën 24 emigrantë janë shpëtuar deri më tani, mes tyre dhe një grua shtatzënë. Pjesa tjetër deri më tani rezultojnë të zhdukur.
Po kështu, ekziston dyshimi që të ketë pasur të shtëna nga gomonja e emigrantëve drejt mjetit të Rojës Bregdetare, por diçka e tillë nuk është e konfirmuar.
Po vijojnë kërkimet për gjetjen e personave të zhdukur.
