Kjo është kështu përsëri përplasje me policinë dhe protestuesit e jashtëm, ku u tha seanca plenare e javës.
Pas përplasjeve të forta mes policisë dhe protestuesve, pati të plagosur dhe të lënduar nga të dyja palët.
Ndërkohë pas përfundimit të uniformës së protestës blu kanë në komisariate 23 persona, të cilët dyshohen si dhunues gjatë protestës së sotme.
Kujtojmë që nga ana e protestuesve u hodhen vezë, domate por dhe dërgoni të forta në drejtim të policisë, ku mbetën disa efektivë.
Në një moment një protestë mbeti i plagosur në kokë, pasi u qëllua me dërgon të forta nga një tjetër protestues.
Leave a Reply