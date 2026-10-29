Një incident u regjistruar në Parlamentin e Armenisë, kur deputetët e partisë në pushtet “Konventa Politike” dhe përfaqësuesit e opozitës u përplasën fizikisht. Kjo solli ndërprerjen e seancës parlamentare.
Incidenti ndodhi gjatë një fjalimi të deputetit Taron Chakhoyan, i cili bëri komente kundër opozitës. Situata pasoi një konfrontim i nxehtë verbal me Narek Karapetyan, kreun e fraksionit “Armenia e Fortë”, me tonet që u ngritën në sallë.
Deputetët e opozitës iu afruan podiumit, ku ndodhej Chakhoyan, dhe brenda pak sekondash konfrontimi u përshkallëzua në një sherr. Gjatë incidentit, një deputet ra përtokë, ndërsa seanca u ndërpre për shkak të tensionit.
Përballja vazhdoi në korridoret e parlamentit, ku u kërkua ndërhyrja e personelit të sigurisë.
The post Përplasje fizike mes deputetëve në Parlamentin e Armenisë, ndërhyn sigurimi (VIDEO) appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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