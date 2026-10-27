Një automjet tip BMW u përplas qëllimisht me një grup njerëzish të hënën në mbrëmje në qytetin Neustadt am Rubenberge, pranë Hanoverit në Gjermani. Të paktën katër persona mbetën të plagosur, disa prej tyre rëndë. Policia hapi zjarr ndaj automjetit, por drejtuesi dhe personat e dyshuar u larguan në këmbë, duke braktisur makinën e dëmtuar.
Sipas mediave gjermane, asnjë nga të plagosurit nuk ndodhet në rrezik për jetën. Efektivët e policisë, të cilët po kryenin kontrolle rrugore në zonë, konstatuan incidentin dhe qëlluan drejt automjetit në përpjekje për ta ndaluar.
Hetuesit dyshojnë se përplasja ishte e qëllimshme, por nuk po e trajtojnë ngjarjen si akt terrorist. Një nga pistat e hetimit lidhet me mundësinë e konflikteve personale mes personave të përfshirë.
Sipas raportimeve, hetimet paraprake sugjerojnë se personat e dyshuar dhe të plagosurit mund të njiheshin me njëri-tjetrin. Familjet e tyre thuhet se jetojnë vetëm disa qindra metra larg njëra-tjetrës.
Autoritetet gjermane vijojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes, për të identifikuar dhe kapur të dyshuarit, si dhe për të përcaktuar motivin e përplasjes.
Ein Auto fährt nahe Hannover in eine Gruppe, mehrere Menschen werden verletzt. Die Polizei schießt auf das Auto, der oder die Täter flüchten zu Fuß. https://t.co/JJHoNk9OJm https://t.co/6GlmEDuFyv
— Frankfurter Allgemeine (@faznet) October 27, 2026
The post Përplasje e qëllimshme në Gjermani, policia qëllon ndaj BMW-së appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
Leave a Reply