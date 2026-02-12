Vetëm pak javë pasi një nga drejtuesit më të lartë të ushtrisë kineze u vu nën hetim, Agjencia Qendrore e Inteligjencës e SHBA-së (CIA) ka nisur një përpjekje të re për të rekrutuar informatorë brenda forcave të armatosura të Kinës.
Të enjten, CIA publikoi një video të re ku paraqitet një oficer i ushtrisë kineze, i zhgënjyer nga sistemi dhe drejtuesit e tij. Videoja është pjesë e një fushate më të gjerë për të forcuar mbledhjen e inteligjencës njerëzore ndaj Kinës, të cilën Uashingtoni e konsideron rivalin e tij kryesor strategjik.
Kjo lëvizje vjen pas një fushate të ngjashme në maj të vitit të kaluar, kur CIA publikoi video me personazhe fiktivë brenda Partisë Komuniste të Kinës, duke ofruar udhëzime të detajuara në gjuhën kineze për mënyrën se si mund të kontaktohet në mënyrë të sigurt inteligjenca amerikane.
Drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, deklaroi se videot e agjencisë kanë arritur tek një numër i madh qytetarësh kinezë dhe se përpjekjet do të vazhdojnë. Sipas tij, zyrtarëve kinezë u ofrohet një “mundësi për të punuar së bashku drejt një të ardhmeje më të ndritur”.
Muajin e kaluar, Ministria kineze e Mbrojtjes njoftoi se Zhang Youxia, numri dy në hierarkinë ushtarake pas presidentit Xi Jinping dhe nënkryetar i Komisionit Qendror Ushtarak, është vënë nën hetim. Ky konsiderohet si një nga rastet më të bujshme të largimit të një zyrtari të lartë ushtarak në dekadat e fundit në Kinë.
Videoja e publikuar në kanalin zyrtar të CIA-s në YouTube duket se synon të shfrytëzojë pasojat e brendshme politike të fushatës shumëvjeçare të Pekinit kundër korrupsionit në ushtri, e cila ka prekur nivelet më të larta të Ushtrisë Çlirimtare Popullore.
Në video, oficeri fiktiv shprehet: “Çdokush që shfaq cilësi udhëheqëse bëhet objekt dyshimi dhe mund të eliminohet pa mëshirë”. Ai shton se “fuqia e tyre është ndërtuar mbi gënjeshtra të panumërta”, duke iu referuar eprorëve të tij.
CIA ka deklaruar se është e bindur se kjo fushatë online po arrin të depërtojë përmes kufizimeve të forta të internetit në Kinë, të njohura si “Muri i Madh i Zjarrit”, dhe po shkon tek audienca e synuar.
Një zyrtar i CIA-s, duke folur për Reuters në kushte anonimiteti, tha se videot e mëparshme janë parë nga miliona njerëz dhe kanë sjellë burime të reja informacionesh, pa dhënë detaje të mëtejshme. Sipas raportimeve, CIA ka investuar ndjeshëm për të forcuar operacionet kundër Kinës dhe për të rindërtuar rrjetin e saj të inteligjencës në vend, pasi Pekini goditi rëndë rrjetin amerikan duke vrarë ose burgosur disa burime mes viteve 2010-2012.
Ndërkohë, zyrtarë amerikanë pohojnë se shërbimet sekrete kineze kanë punuar vazhdimisht për të rekrutuar punonjës aktualë dhe ish-punonjës amerikanë. Në vitet e fundit, Pekini ka bërë publike raste që, sipas tij, zbulojnë rrjete spiunazhi amerikan në territorin e tij.
Përplasjet në fushën e inteligjencës janë pjesë e një rivaliteti gjithnjë e më të thellë ushtarak dhe teknologjik mes dy fuqive, të cilin shumë analistë e cilësojnë si një formë moderne të Luftës së Ftohtë.
