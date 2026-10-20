Të paktën 12 persona u vranë dhe 30 të tjerë u plagosën të martën kur një autobus u përplas me një kamion të rëndë në një autostradë jetësore që lidh kryeqytetin e Egjiptit me jugun, tha Ministria e Shëndetësisë.
Zëdhënësi i ministrisë, Hossam Abdel Ghaffar, tha se 28 ambulanca u dërguan në vendin e aksidentit në kilometrin e 55-të të rrugës perëndimore të shkretëtirës Kajro-Assiut.
Ai tha se 30 persona të plagosur u transferuan në një spital për ekzaminim dhe trajtim mjekësor.
Ministri i Shëndetësisë Khaled Abdel Ghaffar u dha udhëzime spitaleve aty pranë që të rrisin nivelin e gatishmërisë për emergjenca dhe të ofrojnë të gjithë ndihmën e nevojshme mjekësore për viktimat, sipas ministrisë.
Ministria theksoi se shifrat e viktimave ishin paraprake dhe se vlerësimet po vazhdonin.
Sipas gazetës lokale Sada Al-Balad, në përplasje u përfshi një autobus dhe një kamion i rëndë transporti në autostradën pranë hyrjes së rrugës rajonale drejt Gizës.
Autoritetet po vazhdojnë të merren me pasojat e rrëzimit dhe po marrin masat e nevojshme ligjore, shtoi ajo.
The post Përplasje e fortë mes autobusit dhe kamionit në Egjipt, 12 të vdekur dhe 30 të plagosur appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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