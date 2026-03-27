Përplasja publike mes Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu për mënyrën e zhvillimit të luftës me Iran ka ngritur shqetësime se konflikti po zgjerohet përtej qëllimit fillestar, një fenomen i njohur si zgjerim i misionit.
Zgjerimi i misionit ndodh kur një operacion ushtarak shtrihet gradualisht përtej synimeve, mandatit dhe buxhetit fillestar. Ky është një fenomen i njohur nga luftëra të mëparshme, si ato në Irak dhe Afganistan.
Sipas raportimeve, Trump është i zemëruar me Netanyahun për thirrjet që iranianët të ngrihen në revoltë. Ai ka thënë se nuk ka kuptim të inkurajohen protestat nëse njerëzit rrezikojnë të shtypen me dhunë.
Fillimisht Trump kishte përmendur ndryshimin e regjimit, por tani fokusi i tij duket se është zhvendosur më shumë tek dobësimi i kapaciteteve ushtarake të Iranit, si raketat balistike dhe programi bërthamor.
Ndërkohë, Izraeli vazhdon të shtyjë për përshkallëzim më të madh, madje duke kërkuar sulme intensive ndaj objektivave kryesore në Iran.
SHBA ka filluar të dërgojë më shumë trupa dhe forca ushtarake në rajon, gjë që tregon se edhe vetë Trump mund të jetë duke hyrë gradualisht në një zgjerim të misionit.
Paralajmërohet se operacionet tokësore dhe kontrolli i pikave strategjike si ngushtica e Hormuzit janë shumë të rrezikshme dhe nuk ishin pjesë e planit fillestar.
Mungesa e një strategjie të qartë daljeje mund ta bëjë konfliktin të gjatë dhe të vështirë, duke përsëritur gabimet e luftërave të mëparshme.
