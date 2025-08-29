Bardhi shkruan se kundërpërgjigja e Ramës, tregon se ai nuk kupton rolin e KLGJ-së dhe i bën thirrje të heqë dorë nga komentet për gjyqtarët dhe prokurorët.
“Edi Rama përpara se të “shtrembërojë” nga padija e thellë rolin e KLGJ, bën mirë të kuptojë rolin e tij:
– Është për të luftuar bandat, jo për ti ulur në qeverisje; ose je
– Është për ti shkatërruar ekonomikisht bandat, jo për ti dhënë licenca, tendera, koncesione apo leje ndërtimi;
– Është për të luftuar korrupsionin, jo për të ligjeruar atë përmes projekteve si inceneratorët që nuk ekzistojnë;
– Është për tu gjykuar nga prokurorët e gjykatësit; jo për ti gjykuar ai ato!
Prandaj bën mirë që përpara se të gjykojë gjyqtarë e prokurorë që nuk i vijnë pas avazit apo humorit të tij, të kujtohet se asnjë Kyeministër në Europë, nuk komenton e jo më të sulmojë gjyqtarë e prokurorë specifik për çështje specifike.
Dhe boll harxhoi kohën me çështje që as i kupton dhe as mundet ti kuptojë, sepse Edi Rama është gatur si “antiligji” dhe “anti interesi publik”,- shkruan Bardhi.
