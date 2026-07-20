Duke iu drejtuar Gazment Bardhit se s’mund të bllokohet seanca për shkak se opozitës nuk i pëlqen dikush (në këtë rast, Avokati i Popullit), Niko Peleshi hodhi në votim propozimin e Taulant Ballës për të shtyrë pikat e seancës ditën e enjte.
“Rendin e ditës e shpall kryetari i Kuvendit, nuk mund të vendosim pas 7 orësh si do ta bëjmë aq më keq në presionin e bllokimit fizik të foltores. Nuk i vlen askujt. Si mund të bllokosh Kuvendin se nuk të pëlqen dikush? Ju thoni është antikushtetues se e shpall unë, të ligjshëm a të paligjshëm e shpallin gjykatat. Nëse do të ishte pranuar nga GJK do ta zbatonim, unë i pari dhe gjithë të tjerët. S’kemi vendim pezullimi, kur të shqyrtohet do të respektohet vendimi i GJK. Këto janë mendime personale apo të një grupi të caktuar. Rendi i ditës nuk mund të ndryshojë gjatë ditës së seancës vetëm sepse kemi bllokim fizik të foltores, do të ishte fundi i parlamentarizmit. Ju e Balla s’keni asnjë tagër të vendosni rendin e ditës të seancës pasardhëse. Keni të drejtë të propozoni, marr si të bazuar në rregulloren propozimin e Ballës për shtyrjen e pikave të kësaj seance ditën e enjte. Jam i detyruar ta hedh në votim të hapur me karton”, tha Peleshi.
Shtyrja e seancës u miratua me 76 vota pro dhe 25 kundër.
Kreu i grupit të PD, Gazment Bardhi akuzoi PS se po përpiqet që të prishë seancën e sotme plenare, si edhe atë të 23 korrikut.
“Nuk e kuptoj logjikën e propozimit të bërë, se renditja është ndryshe nga ajo e kryetarit të Kuvendit. Nëse bie dakord që të ndërrojmë rendin e ditës, ta vazhdojmë seancën tani. Kanë ardhur për të raportuar, ti dëgjojmë dhe të vazhdojmë diskutimin me institucionet e tjera. Një individ nuk mund të marrë peng institucionin se doni ju. Zotëria nuk mund të vijë të raportojë në seancë plenare, herën e fundit ka fyer deputetët e opozitës. Një njeri që vjen dhe shkel edhe aktin e betimit, të vijë të raportojë sikur s’ka ndodhur asgjë. Ne po themi këtë institucion nuk duam të raportojë. Nisim sipas rendit të ditës me raportimin e KLGJ. Zotëria që e quani Avokat të Partisë, në çdo rast nuk do të raportojë në Kuvend. Doni të prishni edhe këtë seancë, edhe seancën tjetër duke provokuar opozitën”, tha Bardhi.
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