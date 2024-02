Në emisionin ‘3D’ në RTSH ka pasur një debat mes dy analistëve Sami Neza dhe Ergys Mërtiri, lidhur me rolin e kryetarit të PD-së, Lulzim Basha në opozitë.

Sipas Nezës, opozita nuk bëhet duke u ulur tek klubi.

“Tjetër është në opozitë tjetër në qeveri. Nëse flitet për vdekjen e Rithemelimit, çfarë duhet thënë për Bashën që s’bën asgjë? Basha ka pasur kohë shumë që nga 2013. Është i vetmi që ka pasur shumë mundësi.”, tha Neza.

Ndërsa Mërtiri e ka vlerësuar si gabim heshtjen e gjatë të Bashës.

“Basha ka mundësi për të ardhme, ndryshe nga Berisha. Nuk është 80 vjeç. Grupi i Bashës prodhon politikë. Ai s’mund të bëjë opozitë me daulle e flakë. Nëse marr daulle e bilbila, nuk dëgjohet fjala. Opozita bëhet me arsye, me logjikë. Berisha ka zgjedhur tym e flakë. Zhurma tërheq vëmendje, fjala nuk dëgjohet kur ka zhurmë. Berisha është i korruptuar në qeverisjen e tij. Populli e ka nxjerrë në pension me 1 milion vota. Është nën akuzë, ‘non grata’. Kujt i hy në punë në opozitë?”, tha Mërtiri.

Debati

/a.r