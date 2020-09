Përplasja në Mesdhe/ Makron mesazh në turqisht: Duhet një dialog i përgjegjshëm

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron për herë të parë nga llogaria e tij në Tëitter bëri një postim në turqisht dhe një deklaratë lidhur me tensionet në Mesdheun Lindor, transmeton Anadolu Agency.

“Në Ajaccio i dërguam Turqisë një mesazh të qartë; të rihapim një dialog të përgjegjshëm me qëllim të mirë dhe jo naiv. Kjo thirrje tani është gjithashtu edhe një thirrje e Parlamentit Evropian. Me sa duket edhe është përcjellë. Le të përparojmë”, shkroi Macron.

Më 24-25 shtator në kryeqytetin e Belgjikës, Bruksel do të mbahet Samiti i liderëve të Bashkimit Evropian (BE) ku Mesdheu Lindor do të jetë në mesin e pikave të rendit të ditës.

Javën e kaluar në Ajaccio të Korsikës u mbajt Samiti i vendeve të Evropës Jugore, anëtare të BE-së.