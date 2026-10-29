Ekipet e shpëtimit po vijojnë punën nëpër vagonët e rrënuar me shpresën për të gjetur më shumë të mbijetuar nga aksidenti i dytë vdekjeprurës i trenave me shpejtësi të lartë në Spanjë këtë vit, i cili deri më tani ka marrë 68 jetë.
“Ekipet e shpëtimit po punojnë ende me shumë kujdes, sepse ende nuk mund të themi me siguri se nuk ka më viktima të bllokuara në rrënojat e përdredhura”, tha një zëdhënëse e qeverisë rajonale të Castilla-La Mancha.
Qeveria e Spanjës ka shpallur tre ditë zie kombëtare. Aksidenti ka rihapur një debat rreth sigurisë në hekurudhat e Spanjës, më të gjatat në Evropë dhe deri vonë një burim krenarie në vend.
Ministri spanjoll i Transportit, Oscar Puente, tha të mërkurën se aksidenti ndodhi pasi disa trena u ndalën automatikisht për shkak të një defekti në sinjal. Një tren shtetëror Renfe u autorizua më pas të vazhdonte me shpejtësi normale edhe pse përpara kishte një tren të ndaluar të operuar nga Iryo.
SEMAF, sindikata e makinistëve të trenave në Spanjë, tha se nuk donte të spekulonte mbi shkakun e aksidentit.
“Ne dëshirojmë të tregojmë kujdes derisa të kemi një kuptim të detajuar të asaj që ndodhi saktësisht, në mënyrë që të mos përfshihemi në spekulime”, tha SEMAF në një deklaratë të mërkurën vonë.
The post Përplasja e trenave në Spanjë, ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet për të mbijetuarit poshtë vagonëve appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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