Zëvendëskryetarja e Foruminit Rinor të Partisë Demokratike, Desada Xhetani, ka dalë në një deklaratë publike për lajmin e konfrontimit të disa të rinjve demokratë në protestën e mbajtur sot në Tiranë kundër ndërtimit të resortit luksoz në Zvërnec.
Xhetani thotë se të rinjtë e FRPD-së nuk debatuan me qytetarë të thjeshtë në protestë, por me anëtarë të Lëvizjes Bashkë së Arlind Qorit, pasi, sipas saj, këta të fundit i sulmuan të acaruar nga thirrja: Poshtë komunizmi!
“Të rnjtë e FRPD-së u provokuan nga aktivistët e Arlind Qorrit, të cilët erdhën aty me megafona duke na etiketuar: Këta janë të rinjtë e FRPD-së dhe të largohen nga këtu. Ju them të gjithëve, se kjo është protestë për Shqipërinë. Kjo është protestë për Kombin. Kjo është protestë për Zvërnecin, për Nartën, për gjithë Shqipërinë. Kjo është protestë për Onkologjikun dhe për gjithë shqetësimet që e trazojnë kombin tonë dhe Shqipërinë tonë. E vetmja thirrje që i shqetësoi aktivistët dhe Arlind Qorin ishte thirrja: Poshtë komunizmi”,- deklaron Xhetani.
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