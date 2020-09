Përplasja e dy makinave e hedh njërën në lumin Erzen, plagosen tre pasagjerë

Një aksidnet me pasojë plagosje ne tre personave ka ndodhur sot në në Sukth të Durrësit.

Aksidenti ndodhi rreth orës 19:30, në Sukth, Durrës, një mjet me drejtuese shtetasen L.H., është përplasur me një mjet tip “Volkswagen”, me drejtues shtetasin F.B.

Për shkak të përplasjes mjeti tip “Volswagen”, ka rrëshkitur në shtratin e lumit Erzen e për pasojë janë lënduar 3 shtetas pasagjerë në mjetin tip “Volksëagen”, të cilët ndodhen në spital për kontroll mjeksor.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e ngjarjes dhe përcaktimin e shkakut të aksidentit.