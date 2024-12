Në prangat e policisë ka rënë një 49-vjeçar, i cili dy ditë më parë është aksidentuar me një mjet tjetër, shoferi i të cilës fatkeqësisht ka ndërruar jetë.

Bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur në aksin Vorë-Rinas.

“Sektori i Qarkullimit Rrugor arrestoi në flagrancë shtetasin: E.A, 49 vjeç, pasi me datë 23.12.2024, në aksin Vorë-Rinas, është përplasur me mjetin me drejtues Q.H, 45 vjeç, dhe për pasojë ka humbur jetën në spital”, thuhet në njoftim.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.