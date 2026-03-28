Një aksident është shënuar këtë mbasdite në aksin nacional Korçë – Maliq, në afërsi të fshatit Bulgarec.
Një mjet tip “Opel Corsa” duket se ka qenë shkaktari i këtij aksidenti, teksa ka kërkuar të hyjë drejt një rruge dytësore në anën tjetër të karaxhatës, duke u goditur kokë më kokë me një mjet tip “BMW”.
Nga ky aksident kanë mbetur të lënduar 3 pjesëtarë të një familje, babai dhe dy fëmijët e mitur.
Është bërë me urgjencë transportimi i tyre drejt Spitalit Rajonal të Korçës ku po marrin mjekimin e nevojshëm ndërsa dy të miturit ndodhen në pediatrinë e Korçës jashtë rrezikut për jetën.
Policia në vendin e ngjarjes për zbardhjen e rrethanave të rastit.
Leave a Reply