Një aksident është regjistruar mesditën e sotme në aksin Berat-Moravë, ku fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar.

Bëhet me dije se në aksident janë përfshirë një mjet tip “Benz” me targa Aa 594 UD, ku shoferi, nga shpejtësia, humbi drejtimin duke u përplasur me një mjet tip “Volswagen ” me targa AA 482 UV.

Nga aksidenti ka vetëm dëme materiale./ b.h