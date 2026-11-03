Një turist indian ka humbur jetën pasi dy helikopterë u përplasën ndërsa përpiqeshin të uleshin pranë kampit bazë të malit Everest. Pamjet e rrëzimit treguan tehet e helikopterëve të dy avionëve duke u përplasur me njëri-tjetrin ndërsa ata po uleshin rreth orës 08:15 sipas orës lokale në Pheriche, afërsisht 12 km në jug të Kampit Bazë të Malit Everest.
Kompania e helikopterëve Fishtail Air e identifikoi burrin e vrarë në rrëzim si Vasanth Kumar Balaramudu. Pasagjerët dhe anëtarët e ekuipazhit të plagosur në bord u shpëtuan dhe u dërguan në Katmandu, shtoi Fishtail Air në një deklaratë.
Pasagjeri i plagosur ishte një turist nga Zelanda e Re, një zyrtar i distriktit Solukhumbu, Bhupendra Thapa.
Helikopteri tjetër i përfshirë operohej nga Air Dynasty dhe kishte transportuar mallra, tha kompania. Ajo drejtohej nga një anëtar i ekuipazhit i cili nuk pësoi lëndime, shtoi ajo.
The post Përplasen dy helikopterë pranë një kampi në malin Everest, humb jetën një person dhe plagoset një tjetër (VIDEO) appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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