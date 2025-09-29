Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme rreth orës 19:50, në rrugën “Gjergj Kastrioti”.
Në ngjarje janë përfshirë katër automjete; një Mercedes Benz me targa AB102GR, një Toyota me targa AB589HD, një Audi me targa AB926GS dhe një tjetër Audi me targa AB725FV që ishte e parkuar.
Drejtuesi i mjetit Mercedes Benz, Mane Xhelaj 27 vjeç, ka rezultuar pozitiv në testin e alkoolit. Ndërkohë, drejtuesi i Toyotës, Gerisian Gjishti 29 vjeç, ka rezultuar negativ në testin e alkoolit. Në këtë mjet udhëtonte si pasagjere 21-vjeçarja Silvia Hasa, e cila pas aksidentit është dërguar në spital dhe është shtruar për mjekim.
Edhe drejtuesja e Audit me targa AB926GS, Ilivia Imeraj, ka rezultuar negative në testin e alkoolit. Automjeti i katërt, një Audi me targa AB725FV, ka qenë i parkuar në momentin e përplasjes.
