Donald Trump ka deklaruar të mërkurën se Irani nuk do të përfitojë lehtësim nga sanksionet në këmbim të dorëzimit të uraniumit të pasuruar, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Teherani po përpiqen të arrijnë një marrëveshje për të ulur tensionet që kanë tronditur Lindjen e Mesme gjatë muajve të fundit.
Në një telefonatë të shkurtër për PBS News, presidenti amerikan e ka hedhur poshtë kategorikisht mundësinë e lehtësimit të sanksioneve ndaj Iranit si pjesë e një marrëveshjeje mbi programin bërthamor të vendit. “Jo, absolutisht jo. Nuk do të ketë lehtësim nga sanksionet”, u shpreh Trump.
Ndërkohë, në një moment kur negociatat për përfundimin e konfliktit me Iranin mbeten të pasigurta, presidenti amerikan ka thirrur një mbledhje të kabinetit, duke synuar të paraqesë zhvillimet e fundit në një krizë që ka sjellë edhe kosto politike dhe ekonomike për SHBA-në.
Takimi vjen vetëm pak ditë pasi Trump deklaroi se administrata e tij dhe Teherani kishin “negociuar kryesisht” një marrëveshje për uljen e tensioneve në rajon. Megjithatë, pavarësisht deklaratave publike, bisedimet mes palëve vijojnë të mbeten të paqarta dhe të shoqëruara me pasiguri të lartë.
