Sali Berisha ka “vënë alarmin” sot se qeveria do ti mbyll Facebook-un. Në fakt të gjithë e dimë që Facebooku nuk e ka selinë tek zyra e Edi Ramës, por tek ajo e Zukenbergut. Të gjithë e dimë që shumë prej atyre që janë në facebook, ndëshkohen herë pas here, duke ua bllokuar Facebook-un për shkak të shkeljes së rregullave të facebook-ut. Të gjithë e dimë po ashtu se Sali Berisha ka gjetur veten në Facebook, pasi më në fund, ai ka një mjet në dorë, që gjithë fantazitë e tij, përfshi dhe ato seksuale për kundërshtarët, i kthen në postime edhe pse i përgënjeshtrohen çdo orë.

Por edhe Sali Berisha i di të gjitha këto. Ai e di që nuk ja mbyll dot kush Facebook-un nga Tirana, e di po ashtu që Edi Rama, apo Ben Blushi, kanë interes që ai të jetë në Facebook, pasi kanë një gogol tua tregojnë njerëzve.

Por problemi që ka Berisha sot është vetidentifikimi i tij me Presidentin Trump si viktimë, duke u vetviktimizuar. I vetmi motiv që ai mendon se mund ti mbajë tani demokratët rreth tij, është marrja e pozës së një njeriu të sulmuar, siç është sulmuar sipas teorive të tyre, njeriu më i fuqishëm i botës Donalnd Trump. Në mendjen e tij, ajo që po i ndodh Trumpit është një mrekulli që ai ëndërron ti ndodh atij, që ai të ketë një turmë të madhe fanatikësh sa ai, që të sulmojnë qeverinë dhe presidentin, që ky ti udhëheq me facebook dhe pastaj …në djall të vejë! Le t’ia mbyllin!

Pastaj ëndërron atë pjesën e dytë, kur ai tu mbajë fjalim e tu thotë se Sorosi dhe komunizmi botëror kanë organizuar një komplot të madh kundër nesh, por ne do qëndrojmë , beteja vazhdon.

Në mendjen e tij në këtë prag fushate, është pikërisht menaxhimi i humbjes, dhe mënyra se si tu gjej një arsye mbështetësve trupshëlarë të tij, që të pranojnë edhe humbjen, edhe vazhdimin e udhëheqjes prej tij. Trumpi është rasti ideal. Ai do të vazhdoj të ketë fanatik pas vetes, fanatikë të lënuduar nga ideja e një komploti botëror kundër tyre.

Ndaj Berisha nxitoi që të vetshpallej viktima e dytë në botë pas Trumpit, që do ti mbyllet Facebooku. I duhet shumë sot një asocim me fatin e Trumpit, me idetë paranojake të komplotit ndërkombëtar kundër tij dhe vazhdimin e jetës pas “vdekjes politike” të 25 Prillit. Dhe i ka aq gati shumciën e tyre që do ta besojnë këtë, sa më duket sikur janë nisur qysh tani të mbushin

“Bulevardin Trump” në Kamëz, për të nisur betejën.